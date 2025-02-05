Даяна Ястремская – о победе над Марией Саккари: “Просто пыталась подталкивать себя, играть без страха, я думаю, это мне очень помогло”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Марией Саккари из Греции в матче 1/4 финала на турнире WTA 500 в Линце



“Сегодня я чувствовала себя довольно хорошо. Первый сет был очень напряженным. Я просто пыталась подталкивать себя, играть без страха, я думаю, это мне очень помогло. Во втором сете я уже чувствовала себя более расслабленной, просто пыталась играть в свой теннис. Мне нравится играть против Марии, она очень хорошая теннисистка. Теперь у нас счет 1-1 по личным встречам. Надеюсь, мы скоро встретимся снова и это будет еще один интересный матч.

Анализируя второй сет, довольна ли я тем, как пробиваю по мячу, потому что обычно я очень самокритична? Не очень (смеется). То есть, я чувствую себя хорошо на корте, но я знаю, что могу делать всё гораздо лучше. И я всегда сама себе создаю проблемы (смеется). Но я об этом не говорю. Я просто стараюсь играть в свой лучший теннис. Поэтому сейчас я сосредотачиваюсь на своем следующем матче.

Что означает этот выход в полуфинал впервые почти за год? Да, действительно, я очень давно не была в полуфинале. Я даже не вспомню, как я играла в прошлом сезоне. Я только помню, что была в полуфинале на Australian Open. Вот и всё, вот и весь мой прошлый год. Но я очень рада быть в полуфинале, особенно в Линце. Я люблю этот турнир. Спасибо за вашу поддержку, мне приятно здесь выступать.”

btu.org.ua