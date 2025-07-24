Умаг. Табернер впервые сыграет в 1/2 финала, Дардери выиграл седьмой матч подряд

Результаты четвертьфиналов на турнире ATP 250 в Хорватии



Умаг, Хорватия • 20-26 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Карлос Табернер (Испания) – Йеспер де Йонг (Нидерланди) 7:5, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Титуан Дроге (Франция, Q) 3:6, 7:5, 6:2

Камило Уго Карабелли (Аргентина, 3) – Пабло Льямас Руис (Испания, Q) 6:4, 5:2 (отказ)

Лучано Дардери (Италия, 2) – Дино Прижмич (Хорватия, WC) 1:6, 6:2, 6:3

Карлос Табернер впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP и дальше встретится с Дамиром Джумхуром (1-1), для которой это будет десятым на уровне Тура. Босниец попробует пятый раз пробиться в финал (впервые с 2018 года).

Камило Уго Карабелли четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований ATP (предыдущие три были в этом сезоне) и будет бороться за свой дебютный финал. Соперником аргентинца будет Лучано Дардери, который на прошлой неделе выиграл титул ATP 250 в Бостаде.

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