Гравця «Бостона» знудило прямо на чемпіонському параді. Остання банка пива була зайвою?

21 червня у Бостоні відбувся традиційний чемпіонський парад. «Селтікс» обіграли «Даллас» у п’яти матчах і стали володарями цьогорічного титулу НБА.

Бостонське святкування вийшло надзвичайно масштабним – більше мільйона людей вийшли на вулиці міста, щоб разом з командою радіти чемпіонству.

Пиво, шампанське, можливо, навіть інші алкогольні напої – невід’ємна частина святкувань у спорті. Можна припустити, що ця «невід’ємна частина» і стала причиною поганого самопочуття гравця «кельтів» Сема Хаузера. А, можливо, баскетболісту просто стало зле від довгої поїздки.

Його знудило прямо на даху автобуса:

Відео: seanbrennan35

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