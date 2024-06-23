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Футбол

Де Брюйне с отрывом лучший: оценки футболистов в игре Бельгия – Румыния

КДБ помог сборной получить важные 3 очка

Де Брюйне с отрывом лучший: оценки футболистов в игре Бельгия – Румыния

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Красные дьяволы" на классе обыграли "желтых" со счетом 2:0. Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили командам 7,13/7,31 и 6,23/6,70 баллов соответственно.

    Самую высокую оценку получил Кевин де Брюйне (8,8 и 8,6). Капитан коллектива забил второй мяч, выиграл 11 единоборств за позицию, трижды пробил в створ ворот, а также сделал 3 длинные точные передачи.

    В Румынии самым лучшим признали Развана Марина (6,4 и 7,1). У него 92% точных пасов и 6 выигранных единоборств за позицию.

    Де Брюйне с отрывом лучший: оценки футболистов в игре Бельгия – Румыния

    Де Брюйне с отрывом лучший: оценки футболистов в игре Бельгия – Румыния

    www.ua-football.com

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