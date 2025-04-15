НХЛ. Монреаль упустил шанс, 7 шайб Юты, поражения Флориды и Эдмонтона

Монреаль в матче регулярного сезона НХЛ проиграл аутсайдеру Чикаго, продлил серию поражений до трех встреч и снова упустил возможность обеспечить себе место в плей-офф.
Канадиенс находятся на втором wild-card месте Востока, а шанс подвинуть их сохраняет только Коламбус, который за две игры до конца отстает на четыре пункта.
Флорида проиграла Рейнджерам Нью-Йорка и точно финиширует на третьем месте Атлантического дивизиона. На 99% в первом раунде плей-офф команда сыграет против Тампы-Бэй.
На Западе Лос-Анджелес обыграл Эдмонтон 5:0 и гарантировал себе второе место дивизиона. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф.
Регулярный сезон НХЛ
Монреаль – Чикаго 3:4 по буллитам
Детройт – Даллас 6:4
Флорида – Нью-Йорк Рейнджерс 3:5
Нэшвилл – Юта 3:7
Эдмонтон – Лос-Анджелес 0:5
Ванкувер – Сан-Хосе 2:1 в овертайме