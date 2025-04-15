НХЛ. Монреаль упустил шанс, 7 шайб Юты, поражения Флориды и Эдмонтона

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Монреаль в матче регулярного сезона НХЛ проиграл аутсайдеру Чикаго, продлил серию поражений до трех встреч и снова упустил возможность обеспечить себе место в плей-офф.

Канадиенс находятся на втором wild-card месте Востока, а шанс подвинуть их сохраняет только Коламбус, который за две игры до конца отстает на четыре пункта.

Флорида проиграла Рейнджерам Нью-Йорка и точно финиширует на третьем месте Атлантического дивизиона. На 99% в первом раунде плей-офф команда сыграет против Тампы-Бэй.

На Западе Лос-Анджелес обыграл Эдмонтон 5:0 и гарантировал себе второе место дивизиона. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф.

Регулярный сезон НХЛ

Монреаль – Чикаго 3:4 по буллитам

Детройт – Даллас 6:4

Флорида – Нью-Йорк Рейнджерс 3:5

Нэшвилл – Юта 3:7

Эдмонтон – Лос-Анджелес 0:5

Ванкувер – Сан-Хосе 2:1 в овертайме

sport.ua