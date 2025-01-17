Вольфф: У нас не было плана подписать контракт с Максом

В прошлом году руководитель Mercedes Тото Вольфф неоднократно говорил, что хочет видеть Макса Ферстаппена в качестве замены Льюису Хэмилтону в 2025 году. Однако в свежем интервью Auto Motor und Sport Тото заявил, что всерьёз не рассматривал такой вариант.

Тото Вольфф: «Такого плана никогда не было. Но мы всегда оставались на связи с Максом и держали открытой возможность для общения.

В какой-то момент Макс сказал, что хочет остаться в команде, в которой выступает, поскольку считает это правильным. Я же сказал, что мы подпишем Кими Антонелли, поскольку считал это правильным решением для нас. Скоро узнаем, к чему нас это приведёт».

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