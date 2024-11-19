Экс-жену украинского боксера-чемпиона не пустила на похороны его мать

Вячеслав Узелков

Умер известный украинский боксер и экс-чемпион по версиям WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом дивизионе Вячеслав Узелков.

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Мать Вячеслав Зинаида Узелкова рассказала, что не пустила бывшую жену сына Марину Боржемскую на похороны.

«Дети Вячеслава – Роберт и Оливия приехали на прощание с отцом, с ними была и бывшая жена. Однако я запретила ей приближаться к сыну.

Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она уходила. Она только негатив к нему несла. А она начала мне говорить: «Вы не имеете права, это дети, дети должны прийти». Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться. Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице ни грамма скорби. Люди мне потом рассказывали, что она сидела и обсуждала квартиру Славину, как оформить ее на детей», – заявила мама покойного боксера.

Около месяца назад Вячеслав Узелков сообщал о получении инвалидности второй группы после того, как перенес 5 операций.

sport.ua