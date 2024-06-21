Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО), который выступает в первом полусреднем весе, заключил мирное соглашение с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк (США).

Таким образом, боксер получил отстранений на 1 год от бокса за проваленный тест на допинг. Проба, как известно, была взята у него перед боем с чемпионом WBC Девином Хейни, в котором Гарсия добился победы.

Кроме этого, с гонорара Райана будет снят 1,1 млн долларов и Гарсия заплатит штраф в размере 10 тыс долларов.

Бой Райана Гарсия с Девином Хейни признан несостоявшимся. Так что с показателей Хейни поражение от Гарсии уберут.

Как известно, перед поединком Райан Гарсия также не уложился в вес, поэтому для него бой не был титульным.

Ранее стало известно, что Райан Гарсия объявил о завершении карьеры и пояснил причины такого решения.

sport.ua