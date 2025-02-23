Автор дубля в матче против Челси: Команда двигается в правильном направлении

Вчера "Астон Вилла" обыграла "Челси" в рамках 26-го тура АПЛ. Благодаря дублю Марко Асенсио "вилланы" заработали три очка и вышли на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Автор дубля прокомментировал игру:

"Команда показала невероятную игру. Атмосфера была потрясающей. Хочу поблагодарить болельщиков за те усилия, которые мы прилагаем вместе. Нам нужно продолжать так же, команда двигается в правильном направлении. Я очень рад своим первым голам и этой победе".

Также Асенсио отметил своего одноклубника Маркуса Рашфорда, отдавшего голевые передачи:

"Я взглянул на Маркуса, и он сказал мне, что офсайда не было. Я ему доверяю. Он сказал, что офсайда не было. Он очень помогает команде, и я благодарен ему за две голевые передачи".