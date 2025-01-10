Молчание Ломаченко. Чемпионом мира может стать россиянин

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко так и не принял окончательное решение – ходят слухи о завершении карьеры украинца, однако сам боксер этого не подтвердил.

Менеджер чемпиона Эгис Климас сообщил, что боксер должен пройти медицинское обследование и только тогда сможет сообщить новости о своем будущем.

Международная боксерская федерация (IBF) решила не ждать возвращения Ломаченко – организовала бой за временный титул чемпиона мира. В поединке за пояс сойдутся россиянин Заур Абдулаев (20–1, 12 КО) и американец Рэймонд Мураталья (22–0, 17 КО). Если Василий примет решение не возвращаться в ринг, то победитель этого противостояния будет повышен в статусе до полноценного чемпиона.

sport.ua