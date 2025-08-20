Польша. Денискин огорчил бывшую команду, Пересунько записал ассист

ХК Уния. Александр Перусунько атакует ворота «Торуни»

За три недели до старта чемпионата Польши в контрольном матче сошлись сразу три хоккеиста сборной Украины.

На домашней арене в Освенциме «Уния» в обойме с новичком Александром Пересунько взяла верх над «Торунью» в составе с Алексеем Вороной и Андреем Денискиным – 3:1.

Харьковчанин Александр Пересунько записал в актив ассист на 17-й минуте, когда «Уния» на радость 1000 зрителям реализовала большинство и отрыла счет в матче. В свою очередь, киевлянин Андрей Денискин, который выступал за «Унию» два сезона в 2022–2024 гг. также отличился в большинстве, забросив свою четвертую шайбу в августе.

Сезон в чемпионате Польши начнется 12 сентября, в нем примут участие девять команд и каждая команда сыграет по 40 игр в регулярной части.

sport.ua