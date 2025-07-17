«Накажет за дерзость». Милевский сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), который организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) из Украины и Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО), в руках которого находится пояс IBF и который представляет Великобританию.

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился своими ожиданиями от этого противостояния и сделал прогноз на бой:

«Кроме победы Усика, я ничего не жду. Думаю, Саня накажет британца за его дерзкие слова перед боем. Хочется, чтобы Усик побыстрее его избил, и я пошел спать. Думаю, в седьмом или восьмом раунде британец упадет. Это мое мнение, как болельщика и диванного эксперта по боксу (смеется – прим).

Крым того, Милевский сказал, кто из украинских боксеров самый сильный – Усик, Ломаченко или братья Кличко: «Я проживаю осознанную жизнь вместе с Усиком, мы почти сверстники, поэтому он мне ближе других. Я – за Саню», – подытожил экс-футболист.

Усик назвал причину, из-за которой планирует завершить свою карьеру

sport.ua