Arm – новый партнёр Aston Martin

Aston Martin Aramco объявила о многолетнем партнерстве с компанией Arm, которая станет официальным партнером команды.

Являясь мировым лидером в области энергоэффективных и высокопроизводительных вычислительных технологий, решения Arm обеспечивают работу более 300 миллиардов устройств по всему миру – от датчиков и смартфонов до суперкомпьютеров и гоночных машин. В Формуле 1 вычислительная платформа Arm будет способствовать достижениям в области искусственного интеллекта и вычислений, позволяя Aston Martin Aramco расширять границы эффективности на трассе и вне ее.

Логотип Arm будет размещен на заднем крыле AMR25, машине и гоночном комбинезоне Академии F1.

Энди Кауэлл, исполнительный директор: «Партнерство с Arm начинает захватывающую главу в пути Aston Martin Aramco. Опыт Arm в области вычислений и технологий искусственного интеллекта сыграет важную роль в повышении производительности и продвижении инженерных инноваций внутри команды, чтобы помочь добиться высоких результатов на трассе».

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