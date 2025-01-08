«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории. На первую строчку своего рейтинга Рой поставил культового супертяжеловеса Мухаммеда Али.

«Если бы мне пришлось выбрать лучшего боксера в истории, то я бы поставил Али на первое место. Далее я бы поставил Шугара Рэя Робинсона вторым. Вероятно, я поставлю Роберто Дюрана третьим, он победил Хулио Сезара Чавеса и Сальвадора Санчеса, поэтому он должен быть третьим. И Майк Тайсон, пожалуй, четвертый», – сказал Джонс.

Ранее легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года.

sport.ua