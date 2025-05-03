Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис посоветовал бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру завершить карьеру.

«Уайлдер говорил перед прошлым боем, что если он проиграет – то уйдет из бокса. Я считаю, что это мудрое решение.

Он больше, чем заработал себе жизнь, в которой он может заботиться о своей дочери. Поэтому прежде чем навредить себе, лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум, после бокса тоже есть жизнь», – сказал Льюис.

Ранее американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер официально подтвердил, что не завершает карьеру и намерен продолжать выступления.

sport.ua