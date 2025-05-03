Тимофеенко признан MVP сезона Суперлиги FAVBET-2024/25

Наставник Днепра Владимир Коваль стал лучшим тренером

Форвард Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP сезона в Суперлиге FAVBET-2024/25.

В этом сезоне капитан днепрян в среднем набрал 16,1 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи (РЭ 19,1). Тимофеенко пять раз в сезоне попадал в символические сборные недели, четырежды признавался MVP недели, в том числе стал лучшим игроком полуфиналов Суперлиги и один раз получал награду лучшему игроку месяца.

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Награду лучшего тренера получил наставник Днепра Владимир Коваль. Коуч второй год подряд привел свою команду к «золотому дублю» — чемпионству и победы в Кубке Украины.

Лауреаты сезона-2024/25 в Суперлиге

Лучший игрок — Станислав Тимофеенко (Днепр) Лучший тренер — Владимир Коваль (Днепр) Лучший защитник — Павел Буренко (Киев-Баскет) Лучший форвард — Владимир Конев (Днепр) Лучший центровой — Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) Лучший игрок защитного плана — Лев Кошеватский (Черкасские Мавпы) Лучший легионер — Си Джей Вильямсон (БК Ровно) Самый прогрессирующий игрок — Михаил Бублик (Кривбасс) Лучший молодой игрок — Егор Сушкин (Киев-Баскет) Награда имени Александра Сальникова (самому результативному игроку) — Михаил Бублик (Кривбасс)

Чемпионом Суперлиги FAVBET-2024/25 стал Днепр, который в напряженной финальной серии из трех поединков обыграл Киев-Баскет. Бронзовые медали нынешнего сезона в активе Черкасских Мавп, которые в серии из трех матчей обыграли БК Ровно.

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