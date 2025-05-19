Плей-офф НХЛ. Разгром в седьмом матче: Флорида вышла в финал Востока

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Флорида в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ против Торонто не оставила сопернику шансов и победила 6:1, оформив выход в финал восточной конференции.

По голу и двум результативным передачам имеют форварды Маршан и Лоустаринен. Для Брэда Маршана, которого выменяли у Бостона перед плей-офф, это был 13-й в карьере седьмой матч.

Тренер Флориды Пол Морис выиграл шестой из шести седьмых матчей в карьере.

В финале Востока Флорида сыграет против Каролины.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Торонто – Флорида 1:6

Шайбы: 23:05 Джонс – 0:1, 27:18 Лунделл – 0:2, 29:38 Гадйович – 0:3, 42:07 Доми – 1:3, 42:54 Луостаринен- 1:4, 49:24 Райнхарт – 1:5, 56:57 Маршан – 1:6

Вратари: Волл – Бобровский

Флорида выиграла серию 4:3

sport.ua