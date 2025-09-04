Снова забыли об украинце. Фундора нашел соперника для следующего поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Кит Турман

25 октября на арене «MGM Grand» в американском Лас-Вегасе состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Чемпион мира по версии WBC Себастьян Фундора (23–1–1, 15 КО) проведет третью подряд защиту титула против своего соотечественника Кита Турмана (31–1, 23 КО).

Стоит отметить, что это противостояние вызвало много вопросов среди поклонников бокса. Дело в том, что в этом дивизионе место обязательного претендента занимает украинский боксер Сергей Богачук, однако Всемирный боксерский совет не спешит предоставлять ему титульный шанс.

Кроме того, вызывает удивление и выбор соперника для Фундоры – Кит крайне редко появляется на ринге и за последние восемь лет провел всего четыре поединка.

Накануне состоялась пресс-конференция и дуэль взглядов, во время которой Турману пришлось использовать стул, чтобы компенсировать огрмную разницу в габаритах. В июле Фундора провел свой последний бой – заставил капитулировать австралийца Тима Цзю.

sport.ua