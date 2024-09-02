Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) проведет следующий бой в декабре 2024 года.

Промоутер Том Леффлер подтвердил, что Сергей Богачук вернется на ринг 21 декабря в андеркарде боя Александра Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде. Соперника пока не называют.

Последний бой Богачук провел 11 августа против Вирджила Ортиса. Отметим, что в 1-м и 8-м раундах Ортис побывал в нокдауне. По итогам 12 раундов двое из трех судей отдали предпочтение американцу: 113-113, 114-112, 114-112 в пользу Ортиса.

sport.ua