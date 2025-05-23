Флорида продолжила свои результативные серии в Кубке Стэнли

Во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» снова победила «Каролину Гаррикейнс» на выезде – на этот раз со счетом 5:0. «Флорида» лидирует в серии 2:0.
«Флорида» стала лишь шестой командой в истории Кубка Стэнли, которая в четырех подряд выездных матчах забросила 5+ шайб.
Первыми пятью командами были: «Нью-Йорк Айлендерс» (1981, 5 матчей подряд), «Чикаго Блэкхокс» (1985 – 4; 2010 – 4), «Эдмонтон Ойлерз» (2022 – 4) и «Колорадо Эвеленч» (2022 – 4).
«Флорида» выиграла 4 подряд выездных матча плей-офф в трех последовательных сезонах. Подобное удавалось только «Нью-Йорк Айлендерс» (1980 – 1982).
В нынешнем плей-офф за «Флориду» уже отметились голами 18 различных хоккеистов. Только три команды в истории НХЛ имели по 19 игроков, которые забрасывали шайбы в одном сезоне Кубка Стэнли: