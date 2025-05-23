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Хоккей

Флорида продолжила свои результативные серии в Кубке Стэнли

Флорида продолжила свои результативные серии в Кубке Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» снова победила «Каролину Гаррикейнс» на выезде – на этот раз со счетом 5:0. «Флорида» лидирует в серии 2:0.

«Флорида» стала лишь шестой командой в истории Кубка Стэнли, которая в четырех подряд выездных матчах забросила 5+ шайб.

  • Торонто – Флорида 1:6
  • Торонто – Флорида 1:6
  • Каролина – Флорида 2:5
  • Каролина – Флорида 0:5

    • Первыми пятью командами были: «Нью-Йорк Айлендерс» (1981, 5 матчей подряд), «Чикаго Блэкхокс» (1985 – 4; 2010 – 4), «Эдмонтон Ойлерз» (2022 – 4) и «Колорадо Эвеленч» (2022 – 4).

    «Флорида» выиграла 4 подряд выездных матча плей-офф в трех последовательных сезонах. Подобное удавалось только «Нью-Йорк Айлендерс» (1980 – 1982).

    В нынешнем плей-офф за «Флориду» уже отметились голами 18 различных хоккеистов. Только три команды в истории НХЛ имели по 19 игроков, которые забрасывали шайбы в одном сезоне Кубка Стэнли:

  • 19 – «Эдмонтон Ойлерз», 1984
  • 19 – «Филадельфия Флайерс», 1987
  • 19 – «Бостон Брюинс», 1988
  • 18 – «Флорида Пантерс», 2025

    • sport.ua

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