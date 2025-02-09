Манама. Сачко за полтора часа выиграл в первом круге квалификации “челленджера”

Украинский теннисист Виталий Сачко успешно стартовал в квалификации “челленджера” в Бахрейне



Манама, Бахрейн • 10-16 февраля • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко (№384 АТР) в матче первого круга квалификации оказался сильнее представителя Италии Петера Бульдорини (№690 АТР) – 6:3, 6:3. За полтора часа, которые продолжался поединок, украинец сделал четыре брейка и проиграл один гейм на своей подаче.

В финале квалификации Виталий сыграет против второго сеяного “нейтрального” Ильи Симакина (№326 АТР).

btu.org.ua