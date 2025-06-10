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Футбол

Гол Холанда. Эстония – Норвегия 0:1. Видеообзор матча

Гол Холанда. Эстония – Норвегия 0:1. Видеообзор матча

    • Норвегия с трудом обыграла на выезде Эстонию в четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026.

    Решающий гол в составе гостей забил звездный форвард Эрлинг Холанд.

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    • ЧМ. Квалификация

    Таллин, "А. Ле Кок Арена"

    Эстония – Норвегия 0:1

    Гол: Холанд, 62

    www.ua-football.com

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