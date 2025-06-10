Безумный юбилей. Тренер Флориды выиграл свой 1000 матч НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Морис

В третьем финальном матче Кубка Стэнли Флорида Пантерс победила Эдмонтон Ойлерс со счетом 6:1. Счет в серии стал 2-1 в пользу пантера.

Одним из авторов заброшенных шайб в составе Флориды стал Брэд Маршенд, который в возрасте 37 лет стал старейшим игроком в истории НХЛ, забросавшим шайбы в каждом из первых трех матчей финала Кубка Стэнли. Предыдущее достижение принадлежало Франко Маховличу в 1973 году (35 лет).

Также Маршенду принадлежит теперь другое очень интересное достижение. Нападающий Флориды стал первым игроком в истории НХЛ, который в двух последовательных матчах финала Кубка Стэнли сначала забросил победную шайбу в овертайме, а в следующей игре открыл счет на первой минуте.

Тренер Флориды Пантерс Пол Морис достиг отметки в 1000 побед в НХЛ (регулярный чемпионат плюс плейоф). Он стал лишь третьим тренером в истории лиги, достигшим этой цифры.

1467 — Скотти Боумен

1090 — Джоэл Кенневиль

1000 – Пол Морис

Победы Пола Мориса:

409 – Каролина Гаррикейнс

331 – Виннипег Джетс

184 – Флорида Пантерс

76 – Торонто Мэйпл Лифс

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