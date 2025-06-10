Юлия Стародубцева преодолела отметку в $1 миллион призовых за карьеру

Юлия Стародубцева стала 13-й украинской теннисисткой, которая по данным WTA заработала на турнирах более одного миллиона долларов США



На Открытом чемпионате Франции Юлия Стародубцева дошла до третьего круга в одиночном разряде и до второго – в паре, заработав в общей сложности, чуть более $200 тыс. призовых. По итогам турнира, согласно информации на официальном сайте женской теннисной ассоциации, на счету украинки теперь 1,1 млн. долларов призовых, которые она заработала на соревнованиях.

По данным WTA, 545 теннисисток сумели добраться до показателя в один миллион долларов призовых в женском теннисном туре.

Юлия Стародубцева стала 13-й представительницей Украины, на счету которой более миллиона призовых. В это число также входят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Катерина и Алёна Бондаренко, Катерина Байндл, Ольга Савчук, Людмила и Надежда Киченок, и Татьяна Перебийнис.

ТОП-5 украинских теннисисток по количеству заработанных призовых (на 9 июня 2025 года):

1. Элина Свитолина – $26 066 367

2. Леся Цуренко – $6 898 716

3. Марта Костюк – $5 940 988

4. Даяна Ястремская – $5 410 585

5. Ангелина Калинина – $4 321 198

12. Юлия Стародубцева – $1 160 878

Напомним, что на этой неделе Юлия Стародубцева установила личный рекорд в рейтинге WTA.



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