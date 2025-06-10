Формула 1 и FIA объявили календарь на 2026 год

Формула 1 и FIA объявили календарь на сезон 2026 года, когда появится новая трасса, новые команды, а чемпионат перейдёт на машины нового поколения.

Календарь одобрен Всемирным советом FIA по автоспорту; сезон начнётся в Австралии 6-8 марта, будет состоять из 24 этапов, и финал пройдёт в Абу-Даби 4-6 декабря.

При составлении календаря учитывалось географическое положение трасс, в том числе в 2026-м канадский этап передвинут на более ранние даты и пройдёт в мае после гонки в Майами.

Соответственно, затем начнётся европейская стадия сезона, и она прерываться не будет: стартует 5-7 июня в Монако и завершится новой гонкой в Мадриде, которая дебютирует 11-13 сентября. В календаре этот этап помечен звёздочкой, поскольку трасса только строится, и ей ещё предстоит пройти сертификацию FIA.

Затем чемпионат вернётся на азиатские трассы, которые примут Гран При Азербайджана и Сингапура, за которыми последует серия гонок на американском континенте. Завершится сезон двумя этапами на Ближнем Востоке – в Катаре и Абу-Даби.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «В 2026-м для Формулы 1 начнётся новая эра, когда мы станем свидетелями вступления в силу нового свода правил для нашего спорта, появления новых машин и двигателей, которые будут работать на топливе, на 100% получаемом из возобновляемых источников.

Мы рады приветствовать появление в календаре этапа в Мадриде и приход в Формулу 1 таких знаменитых автомобильных брендов, как Audi, Cadillac и Ford. Следующий сезон обещает стать незабываемом, мы вновь объединили в календаре этапы на 24 прекрасных трассах, на которых лучшие гонщики мира будут соревноваться на предельных скоростях, и миллионы болельщиков по всему миру увидят невероятно интересную борьбу».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Чемпионат мира следующего года станет новой важной главой в истории Формулы 1. Новая гонка, новые команды, приход новых автопроизводителей – всё это возвещает о начале новой эры инноваций и спортивной конкуренции.

Сезон будет состоять из 24 Гран При, которые пройдут на пяти континентах, что отражает глобальный характер нашего сообщества; при этом в календаре лучше учитывается географическое положение трасс, что говорит о стремлении сделать его более эффективным в плане логистики и более экологически дружественным…

Я благодарю всех, кто участвует в организации этого невероятного сезона и составлении календаря, свидетельствующего о всестороннем развитии нашего спорта».

Календарь чемпионата на сезон 2026 года

Дата Этап Место проведения 06-08 марта Австралия Мельбурн 13-15 марта Китай Шанхай 25-29 марта Япония Сузука 10-12 апреля Бахрейн Сахир 17-19 апреля Саудовская Аравия Джидда 01-03 мая США Майами 22-24 мая Канада Монреаль 05-07 июня Монако Монако 12-14 июня Испания Барселона 26-28 июня Австрия Шпильберг 03-05 июля Великобритания Сильверстоун 17-19 июля Бельгия Спа 24-26 июля Венгрия Будапешт 21-23 августа Нидерланды Зандфорт 04-06 сентября Италия Монца 11-13 сентября Испания Мадрид* 25-27 сентября Азербайджан Баку 09-11 октября Сингапур Сингапур 23-25 октября США Остин 30/10-01/11 Мексика Мехико 06-08 ноября Бразилия Сан-Паулу 19-21 ноября США Лас-Вегас 27-29 ноября Катар Лосаил 04-06 декабря Абу-Даби Яс-Марина

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