Формула 1 и FIA объявили календарь на 2026 год

Формула 1 и FIA объявили календарь на сезон 2026 года, когда появится новая трасса, новые команды, а чемпионат перейдёт на машины нового поколения.
Календарь одобрен Всемирным советом FIA по автоспорту; сезон начнётся в Австралии 6-8 марта, будет состоять из 24 этапов, и финал пройдёт в Абу-Даби 4-6 декабря.
При составлении календаря учитывалось географическое положение трасс, в том числе в 2026-м канадский этап передвинут на более ранние даты и пройдёт в мае после гонки в Майами.
Соответственно, затем начнётся европейская стадия сезона, и она прерываться не будет: стартует 5-7 июня в Монако и завершится новой гонкой в Мадриде, которая дебютирует 11-13 сентября. В календаре этот этап помечен звёздочкой, поскольку трасса только строится, и ей ещё предстоит пройти сертификацию FIA.
Затем чемпионат вернётся на азиатские трассы, которые примут Гран При Азербайджана и Сингапура, за которыми последует серия гонок на американском континенте. Завершится сезон двумя этапами на Ближнем Востоке – в Катаре и Абу-Даби.
Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «В 2026-м для Формулы 1 начнётся новая эра, когда мы станем свидетелями вступления в силу нового свода правил для нашего спорта, появления новых машин и двигателей, которые будут работать на топливе, на 100% получаемом из возобновляемых источников.
Мы рады приветствовать появление в календаре этапа в Мадриде и приход в Формулу 1 таких знаменитых автомобильных брендов, как Audi, Cadillac и Ford. Следующий сезон обещает стать незабываемом, мы вновь объединили в календаре этапы на 24 прекрасных трассах, на которых лучшие гонщики мира будут соревноваться на предельных скоростях, и миллионы болельщиков по всему миру увидят невероятно интересную борьбу».
Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Чемпионат мира следующего года станет новой важной главой в истории Формулы 1. Новая гонка, новые команды, приход новых автопроизводителей – всё это возвещает о начале новой эры инноваций и спортивной конкуренции.
Сезон будет состоять из 24 Гран При, которые пройдут на пяти континентах, что отражает глобальный характер нашего сообщества; при этом в календаре лучше учитывается географическое положение трасс, что говорит о стремлении сделать его более эффективным в плане логистики и более экологически дружественным…
Я благодарю всех, кто участвует в организации этого невероятного сезона и составлении календаря, свидетельствующего о всестороннем развитии нашего спорта».
Календарь чемпионата на сезон 2026 года
|Дата
|Этап
|Место проведения
|06-08 марта
|Австралия
|Мельбурн
|13-15 марта
|Китай
|Шанхай
|25-29 марта
|Япония
|Сузука
|10-12 апреля
|Бахрейн
|Сахир
|17-19 апреля
|Саудовская Аравия
|Джидда
|01-03 мая
|США
|Майами
|22-24 мая
|Канада
|Монреаль
|05-07 июня
|Монако
|Монако
|12-14 июня
|Испания
|Барселона
|26-28 июня
|Австрия
|Шпильберг
|03-05 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|17-19 июля
|Бельгия
|Спа
|24-26 июля
|Венгрия
|Будапешт
|21-23 августа
|Нидерланды
|Зандфорт
|04-06 сентября
|Италия
|Монца
|11-13 сентября
|Испания
|Мадрид*
|25-27 сентября
|Азербайджан
|Баку
|09-11 октября
|Сингапур
|Сингапур
|23-25 октября
|США
|Остин
|30/10-01/11
|Мексика
|Мехико
|06-08 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|19-21 ноября
|США
|Лас-Вегас
|27-29 ноября
|Катар
|Лосаил
|04-06 декабря
|Абу-Даби
|Яс-Марина