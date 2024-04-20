Штутгарт. Рыбакина остановила победную серию Швёнтек и вышла в финал

На турнире WTA 500 в Германии состоялся первый полуфинальный матч

Штутгарт, Германия • 15-21 апреля • грунт (зал) • $922,573

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:3, 4:6, 6:3

Казахстанская теннисистка одержала четвёртую победу в шести противостояниях со Швёнтек, которая становилась чемпионкой в Штутгарте два предыдущих сезона.

Рыбакина выиграла пятый из девяти сыгранных матчей против лидера мирового рейтинга (трижды в этом статусе была Швёнтек) и сыграет 19-й финал в карьере. В активе казахстанки семь одиночных трофеев.

В этом сезоне Елена Рыбакина побеждала на турнирах WTA 500 в Брисбене и Абу-Даби, а также доходила до финала на турнирах WTA 1000 в Дохе (уступила Швёнтек) и Майами (проиграла Коллинс).

Во втором полуфинале соревнований в Штутгарте сыграют Марта Костюк (Украина) и Маркета Вондроушова (Чехия).

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