Стюарды не приняли аргументы Aston Martin

Рассмотрев протест команды Aston Martin на результаты квалификации в Шанхае, стюарды не приняли аргументы команды.

Суть протеста была в том, что машину попавшего в аварию и остановившегося на трассе Карлоса Сайнса, восстановили во время красных флагов и вернули на трассу, хотя статья 39.6 спортивного регламента гласит: «Любой гонщик, чья машина остановилась на трассе во время квалификации или спринта, не будет допущена к дальнейшему участию в этой сессии».

Поскольку руководство гонки подтвердило, что Сайнс остановился на трассе, в Aston Martin считали, что упомянутый пункт был нарушен, несмотря на то, что гонщик Ferrari смог вернуться в боксы без посторонней помощи, а в этом случае машина не считается остановившейся на трассе.

Когда в Aston Martin подали протест, было решено, что доказательств недостаточно.

В решении стюардов сказано: «Очевидно, что буквально текст статьи 39.6 предполагает, что если машина "останавливается" на трассе во время квалификации, она не должна быть допущена к дальнейшему участию в сессии. Но из примеров, приведенных рядом присутствующих руководителей команд и FIA, стало ясно, что в прошлом команды и FIA использовали это правило не так».

По мнению FIA, решающим фактором было то, что машина не должна была получать никакой внешней помощи для рестарта (например, от маршалов).

Кроме того, в Aston Martin согласились с тем, что в прошлом были примеры, когда машины останавливались на трассе и им разрешалось продолжать движение, несмотря на простую формулировку статьи 39.6. Однако они считают, что в данном случае остановка на 1 минуту и 17 секунд была слишком долгой.

В итоге стюарды заключили: «Принимая во внимание многочисленные примеры, когда машины останавливались на разное время и получали разрешение на повторный старт и продолжение участия в соответствующей сессии, мы считаем, что решение, принятое руководством гонки, не противоречит прошлой практике и не нарушает статью 39.6».

Правило, по которому машина, вызвавшая появление красных флагов, не может принимать дальнейшее участие в сессии, в настоящее время тестируется в Формуле 2 и Формуле 3, но в Формуле 1 пока не рассматривается.

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