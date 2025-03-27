Боттас пилотирует McLaren на частных тестах в Барселоне

Сегодня на автодроме в Барселоне McLaren проводит частные тесты, и на них за рулём MCL60, машины 2023 года, работает Валттери Боттас.

Это первый подобный опыт финна, который за свою карьеру выступал за Williams, Mercedes и Sauber, а теперь вернулся в заводскую команду штутгартского концерна, но уже в качестве резервного гонщика. Но при этом в его обязанности входит при необходимости оказание такого рода услуг и клиентским командам.

У Aston Martin есть свои резервисты, Фелипе Другович и Стоффель Вандорн, а Валттери поручено взаимодействовать с McLaren и Williams.

И сегодня в Барселоне Боттас работает с McLaren в рамках программы TCP (т.е. Testing of a Previous Car, «Тесты машины предыдущих лет выпуска»), и его задача в том, чтобы получить представление об MCL60, об особенностях техники, которую, создаёт команда из Уокинга – на случай, если потребуется заменить кого-то из гонщиков её основного состава.

Нет никаких сомнений, что Валттери интересно получить такой опыт, тем более что он мечтает вернуться в Формулу 1, и не исключено, что такой шанс ему представится, когда в Cadillac F1, новой команде, которая выйдет на старт чемпионата в 2026 году, займутся выбором гонщиков.

Стоит добавить, что в McLaren пока не делились никакой информацией об этих тестах, и финн на своих страницах в социальных сетях тоже об этом не упоминал.

Источник