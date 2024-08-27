ФОТО. Усик посетил богослужение в церкви московского патриархата

Известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик посетил воскресное богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского УПЦ (МП), который находится в Киево-Печерской лавре.
Знаменитый спортсмен был замечен на одной из фотографий, опубликованных на сайте Киево-Печерской лавры.
Службой правил митрополит УПЦ (МП) Онуфрий, которого ранее Александр называл одним из двух своих наставников в вере.
Ранее Верховная Рада проголосовала за запрет московского патриархата на территории Украины, а 24 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий приказ.