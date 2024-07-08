Вассёр: Мы приняли неверное решение, но приняли вместе

История Формулы 1 знает немало примеров, когда стратеги Ferrari принимали весьма сомнительные решения, которые приводили к неприятным последствиям, и в минувший уик-энд этот невесёлый список в очередной раз пополнился.

Со времени майской победы в Монако Шарль Леклер заработал лишь 12 очков, а Гран При Великобритании вообще обернулся для него сущим кошмаром, ведь там он финишировал 14-м, проиграв Льюису Хэмилтону, победителю гонки и своему будущему напарнику, больше круга.

Журналисты издания The Race проанализировали тактику Ferrari и не нашли ей убедительного объяснения.

После неудачной квалификации Леклер стартовал 11-м, но на первом круге отыграл три позиции, после чего застрял позади Aston Martin Лэнса Стролла. На 13-м круге он опередил канадца, поднявшись на 7-ю позицию, и к этому моменту отставал от Карлоса Сайнса, своего напарника, примерно на 5 секунд. Однако затем всего за шесть кругов его отставание выросло почти до 15 секунд.

Как уверяют в Ferrari, именно отставание от Сайнса стало причиной того, что Леклер стал единственным гонщиком первой десятки, кто отправился за промежуточной резиной уже на 19-м круге. Правда, этому примеру также последовал Серхио Перес (Red Bull Racing), Эстебан Окон (Alpine) и Гуаньюй Чжоу (Sauber), но они ехали в конце пелотона.

После этого события развивались следующим образом: на промежуточных шинах Леклер проезжал круги в среднем на 14 секунд медленнее, чем Сайнс, оставшийся на сликах, как и большинство участников гонки.

К тому моменту, когда действительно настала пора переходить на промежуточную резину (Карлос это сделал на 26-м круге), такие шины на Ferrari Леклера уже перегрелись, потеряли эффективность, и ему пришлось на 27 круге ехать за следующим комплектом Intermediate, из-за чего его отставание только увеличилось, и он уже проигрывал больше круга.

Под конец круга выезда из боксов после второго пит-стопа он уже был в 114,555 секунды позади Сайнса. Разумеется, в этой ситуации Леклер лишился всех шансов заработать очки и на финише смог опередить лишь гонщиков Sauber, а также Окона и Переса, которые также стали жертвами неудачного эксперимента с тактикой.

Тем не менее Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, полагает, что применить рискованную тактику всё-таки стоило, поскольку без этого никаких шансов на хороший результат не было вообще. Машина SF-24 в Сильверстоуне действительно явно уступала в скорости Mercedes, McLaren и Red Bull…

«Мы предоставляем гонщикам информацию и предлагаем то или иное решение, – пытался объяснить логику Ferrari Вассёр уже после финиша. – Факт состоит в том, что в какой-то момент проводить пит-стоп придётся, и последнее слово остаётся за гонщиками.

Разумеется, мы расстроены такими результатами, и я уже обсудил ситуацию с Шарлем. Понятно, что это было ошибочное решение, но я бы сказал, что оно было принято из-за того, что на той стадии гонки он уже был в 15 секундах позади Карлоса.

Это означает, что вольно или невольно к вам приходит понимание, что единственный способ вернуться в схватку за подиум – это применить некую агрессивную тактику. Но мы приняли неверное решение, ведь если бы не это, Шарль мог бы финишировать 6-м. Но мы приняли такое решение вместе.

И всё-таки я не слишком расстроен, ведь можно вспомнить, что на том самом 19-м круге Хэмилтон и Расселл оказались за пределами трассы в 1-м повороте, а с какой-то другой машиной то же самое произошло в 15-м. В тот момент всё было на грани, и это решение вполне могло оказаться очень разумным…

Хотя когда вы едете в группе лидеров, то на такой риск вы не пойдёте, а будете копировать действия остальных, что и делал Карлос».

С доводами Вассёра можно было бы согласиться, если бы у Леклера не было шансов заработать очки, однако такой шанс у него явно был, но в Ferrari его упустили, причём сделали это как-то слишком явно. Хотя если бы Леклер финишировал хотя бы шестым позади напарника, это уже можно было бы считать минимизацией потерь.

Например, темп машины Aston Martin тоже не позволял расчитывать на подиум, однако оба гонщика команды финишировали в призовой десятке.

Руководитель Скудерии дал понять, что команда извлекла необходимые уроки и полученный опыт пригодится ей в дальнейшем: «Теперь нам необходимо проанализировать всё, чему нас научил минувший уик-энд, и применить эти выводы в двух следующих гонках».

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