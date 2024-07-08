Вводьте новий код Морзе 9 липня в Hamster Kombat і отримуйте величезний бонус на рахунок

Сьогоднішній код Морзе для Hamster Kombat вже готовий до використання і принесе гравцям багато монет, повідомляє euro.com.ua. Це означає, що гравці можуть з легкістю заробити багато внутрішньоігрової валюти, використовуючи новий код. Крім того, цей код допоможе підвищити їхні шанси на перемогу в різних змаганнях та подіях гри.

Код “Hamster Kombat” на 8-9 липня створений з використанням азбуки Морзе, де кожна літера має свою унікальну комбінацію точок і тире. Для розшифровки коду гравцям потрібно звернутися до спеціальної таблиці, яка допоможе визначити, які символи відповідають кожній літері. Це дозволяє точно вводити коди та отримувати бажані нагороди.

В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Гравцям важливо точно дотримуватись послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення літер. Це забезпечує правильне введення коду і отримання нагород без помилок. Успішне використання цього методу дозволяє гравцям отримувати бонуси і переваги.

Код дня: DAG

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Розглянемо розшифровку кожної літери в коді:

D: — • • (довгий, короткий, короткий)

A: • — (короткий, довгий)

G: — — • (два довгих, короткий)

Техніка введення коду:

D: Одне довге натискання (~2 сек), одне коротке натискання, потім ще одне коротке натискання. Ця послідовність повинна бути точною для правильного введення коду.

A: Одне коротке натискання, потім довге (~2 сек). Це найпростіша комбінація з усіх літер коду.

G: Два довгих натискання (~2 сек), потім коротке. Необхідно бути уважним, щоб не переплутати з іншими літерами.

Між літерами не поспішайте, чекайте по ~2 сек. Це забезпечить правильне введення коду і отримання нагород.

Відео

Процес введення коду DAG показаний на відео:

Також рекомендуємо звернути увагу на інші цікаві проекти, які можуть стати криптовалютою в майбутньому. Ці проекти вже привернули увагу багатьох інвесторів та гравців, і їх потенціал продовжує зростати. Ось декілька з них:

PixelVerse – цікавий проект з великою аудиторією.

Blum – перспективний стартап у світі криптовалют.

MemeFi – проект з унікальною концепцією мем-криптовалют.

YesCoin – новий гравець на ринку цифрових активів.

TapSwap – платформа для обміну криптовалютами.

Hamster Kombat – наш улюблений проект з багатьма функціями.

Harvest MOON – проект, що обіцяє високі прибутки.

Catizen – цікавий проект з унікальною концепцією.

Near Wallet – платформа для зберігання криптовалют.

Wormfare – проект з багатьма можливостями для гравців.

Avacoin – новий токен з великим потенціалом.

Майбутнє Hamster Kombat

Hamster Kombat продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується лістинг токенів HMSTR. Це відкриє нові можливості для гравців та інвесторів. Ось деякі біржі, які можуть включити токени Hamster у свій лістинг: