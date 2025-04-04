Впервые за 30 лет: Винус Уильямс исключена из рейтинга WTA

44-летняя американка, семикратная чемпионка турниров Grand Slam и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс впервые с 1995 года не входит в рейтинг WTA.



Последние турнирные матчи Уильямс провела во время «Солнечного дубля» 2024 года, где получила wild card на турниры в Индиан-Уэллс и Майами, но потерпела поражения в первом раунде обоих соревнований. После соревнований в Майами этого года она потеряла последние рейтинговые очки и была исключена из обновленного списка WTA.

Свою последнюю победу Уильямс одержала в августе 2023 года в Цинциннати, где победила Веронику Кудерметову в первом раунде. После того она проиграла четыре матча подряд.

В последние годы Винус значительно ограничила участие в турнирах, играя преимущественно по приглашениям организаторов. Несмотря на возраст, она не объявила о завершении карьеры и остается одной из самых известных теннисисток современности.

«Впервые в жизни у меня нет плана. Я люблю играть, делаю это каждый день. Если почувствую, что готова снова соревноваться, – вернусь», – сказала Уильямс в недавнем видео после тренировки с Онс Жабер в Майами.

За карьеру американка выиграла 49 титулов в одиночном разряде, включая пять побед на Уимблдоне и две на US Open. Еще девять раз она играла в финалах турниров Grand Slam, уступив в семи из них своей сестре Серене Уильямс.

На сайте WTA статус Уильямс пока обозначена как «неактивный игрок».



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