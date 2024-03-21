Промоутер Усика рассказал, почему третий бой с Джошуа малореален

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

Александр Красюк, промоутер чемпиона IBF, IBO, WBA, WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 KO), сообщил, что перспектива третьего поединка украинца с Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) нереальна.

«Я не уверен, что Эй Джей глубоко в сердце хочет третьего поединка. Это кажется опасным. Это можно сравнить с игровой зависимостью. Проиграв деньги в рулетку, вы возвращаетесь полным уверенности в себе. Вы ставите в два или три раза больше, чем проиграли, ожидая, что ваша ставка выиграет. Но в конце концов вы понимаете, что потеряли все.

Еще одна вещь, которая делает их третий бой менее вероятным, – это последовательность защит титулов. Как мы все знаем, следующая остановка карусели – IBF, а не WBC», – сказал Красюк.

Усик уже дважды побеждал Джошуа: один раз в 2021 году, а второй раз в 2022 году.

Ранее бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Джош Тейлор заявил, что Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10.

sport.ua