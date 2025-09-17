Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Головкин

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал, что готов вернуться на профессиональный ринг.

«Мое возвращение в бокс? Да, почему бы и нет? Я снова почувствовал свои прежние эмоции, находясь на чемпионате мира в Ливерпуле. Когда это произойдет? Это пока секрет», – сказал Головкин.

Последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года, где проиграл в трилогии с мексиканцем Саулем Альваресом.

Недавно Головкин посетил чемпионат мира по боксу, где встретился с абсолютным чемпионом супертяжелого веса украинцем Александром Усиком.

