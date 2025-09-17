Бавария перед собственными болельщиками спокойно разобралась с Челси. Возвращение “аристократов” в турнир началось с поражения

Во втором игровом дне Лиги Чемпионов УЕФА мюнхенская "Бавария" у себя дома принимала лондонский "Челси".

Хозяева после перезагрузки в прошлом сезоне под руководством Венсана Компани и возвращении себе чемпионского титула в немецкой Бундеслиге поставили своей целью в этом году добыть трофей Лиги Чемпионов. Об этом перед стартом соревнований заявил сам босс "рекордмастера".

Гости, лондонские "аристократы", вернулись в самый престижный европейский клубный турнир после понижения клубного статуса до выступлений в Лиге Конференций прошлого сезона, в которой в конце концов подопечные аргентинского главного тренера Энцо Марески одержали победу и летним триумфом на Клубном Чемпионате Мира, где в финале был обыгран не кто иной, как сам французский "ПСЖ", да ещё и с разгромным счётом 3:0.

Так что у каждой из команд есть свои "скелеты в шкафу", но, похоже, обе уже покидают это прошлое, в котором были "качели" с результатами и, забывая о некоторых неурядицах, возвращаются на серьёзный – свой уровень. Где обе борются за чемпионство в своих странах (если речь идёт о “Баварии”, то не только борется) и регулярно участвуют в последних стадиях соревнований Лиги Чемпионов.

Игра обоих коллективов с современными молодыми тренерами во главе началась с откровенными "поддавками", где и немцы, и англичане поочерёдно держали мяч немного на собственной и столько же на чужой части поля с почти одинаковыми обрезками и потерями. Привлекая голкиперов, заставляли тех чуть-чуть отходить от собственных ворот, чем обусловили одинаковые ошибки с выбиванием мяча в аут сначала от Санчеса а потом от Нойера.

Состав "пенсионеров", а главное, построение игры команды не претерпел глобальных изменений, единственное, капитан Рис Джеймс появился на поле с первых минут, что уже достаточно необычное и почти праздничное событие. Но как в течение прошлого сезона во многих играх Мареска уже не использует Риса на позиции правого защитника с последующим переходом в центральную зону, теперь на поле располагаются два номинальные крайние латерали с Мало Гюсто на привычной позиции справа, и капитаном, который сразу начинает в опорной зоне, где составляет пару для Мойзеса Кайседо далее тройка, в которой присутствует Энцо Фернандес, которого теперь используют выше, чем за его классической позицией.

В "Баварии" свои "козыри" в тактике были более просты, привычная широкая игра фланговых игроков, которые растягивали обороную линию своих соперников, с чётким единственным форвардом Гарри Кейном и Сержем Гнабри под ним на помощь для насыщения глубины атаки на ворота противника.

В середине первого тайма события быстро начали разворачиваться, сначала в результате той же широкой атаки с активного правого фланга и сильным кроссом в штрафную мяч в собственные ворота срезал Трево Чалоба, чем вывел своих оппонентов вперёд.

Далее мюнхенцы на эмоциональном подъёме достаточно быстро смогли заработать пенальти, Кейн его заработал – Кейн его и исполнил. Опытный английский форвард знает, как забивать "Челси", раньше ему приходилось это делать не раз.

Но достаточно быстро, буквально в следующей атаке после розыгрыша мяча из центра и отбора того на собственной части поля у футболистов в "красно-белой" форме, которые, похоже, не на шутку возбудились в результате такого уверенного, как им казалось, гандикапа, игроки английского клуба выбежали в контратаку, которая завершилась взятием ворот Коула Палмера, англичанин сократил отрыв в счёте.

Во второй части игры обе команды, следуя примеру начала первого тайма, катали "кожаного" центром, поочередно владея, отбирая и снова владея.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые решительные шаги сделали хозяева, выведя Кейна почти сам-на-сам с вратарём, но Гарри попал прямо в испанца Роберта Санчеса, отличный сейв с близкого расстояния. Затем голкипер "аристократов" ещё раз спасёт свой клуб, выполнив сложный прыжок, "забрав" мяч из ворот.

Жаль, что через несколько минут "Баварии" таки суждено было забить в третий раз, а Гарри Кейну во второй раз, снова выведя своё преимущество в два мяча на табло стадиона "Альянц Арена".

В дальнейшем "синие" будут пытаться сконструировать собственную атаку, которая принесёт результат, однако много моментов, откровенно говоря, у коллектива Марески не было. Забитый мяч из офсайда Коула Палмера вспоминается из острейшего. Палмер вообщем и был той "зажигалкой" на поле для английской команды, но в одиночку сложно что-то создать, тем более против мюнхенской "Баварии".

"Бавария" дома уверенно побеждает у лондонского "Челси" со счётом 3:1 и удачно начинает свой путь в турнире. Теперь на команды ожидают игры в своих лигах и подготовка к следующим противостояниям в "борьбе за ушастика". Сезон стал полноценным, поскольку последний мазок добавлен, Лига чемпионов вернулась!

www.ua-football.com