Сеул. Кырстя будет первой соперницей Швёнтек, Джоинт и Таусон встретятся в четвертьфинале

Результаты матчей среды на турнире WTA 500 в Южной Корее
Сеул, Южная Корея • 15-21 сентября • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Беатрис Аддад Мая (Бразилия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сорана Кырстя (Румыния) – Чжу Линь (Китай) 6:3, 6:1
Барбора Крейчикова (Чехия) – Татьяна Прозорова (-, Q) 6:1, 6:2
Эмма Радукану (Великобритания, 8/WC) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:3, 6:4
Диана Шнайдер (-, 5) – Кэти Макнелли (США, Q) 2:6, 6:2, 6:4
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:1
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) – Пэк Та Ён (Южная Корея, WC) 6:4, 6:3
Сорана Кырстя за место в четвертьфинале будет бороться с Игой Швёнтек, которой проиграла во всех пяти предыдущих встречах. В этом сезоне теннисистки играли в четвертом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Эмма Радукану попробует третий раз выйти в четвертьфинал соревнований в Сеуле, если победит Барбору Крейчикову. Теннисистки ранее не играли друг против друга.
Клара Таусон (Дания, 3) – Ева Лис (Германия) 6:2, 7:6(4)
Майя Джоинт (Австралия) – София Кенин (США, 7) 6:3, 6:1
Майя Джоинт во второй раз в сезоне обыграла Софию Кенин (играли в январе в Хобарте) и пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Предыдущие четыре были в этом году. Австралийка попробует четвертый раз пробиться в полуфинал в противостоянии с Кларой Таусон, которой уступила в предыдущем сезоне на турнире WTA 125 в Канберре.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua