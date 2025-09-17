Сеул. Кырстя будет первой соперницей Швёнтек, Джоинт и Таусон встретятся в четвертьфинале

Результаты матчей среды на турнире WTA 500 в Южной Корее



Сеул, Южная Корея • 15-21 сентября • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Беатрис Аддад Мая (Бразилия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сорана Кырстя (Румыния) – Чжу Линь (Китай) 6:3, 6:1

Барбора Крейчикова (Чехия) – Татьяна Прозорова (-, Q) 6:1, 6:2

Эмма Радукану (Великобритания, 8/WC) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:3, 6:4

Диана Шнайдер (-, 5) – Кэти Макнелли (США, Q) 2:6, 6:2, 6:4

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:1

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) – Пэк Та Ён (Южная Корея, WC) 6:4, 6:3

Сорана Кырстя за место в четвертьфинале будет бороться с Игой Швёнтек, которой проиграла во всех пяти предыдущих встречах. В этом сезоне теннисистки играли в четвертом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Эмма Радукану попробует третий раз выйти в четвертьфинал соревнований в Сеуле, если победит Барбору Крейчикову. Теннисистки ранее не играли друг против друга.

Клара Таусон (Дания, 3) – Ева Лис (Германия) 6:2, 7:6(4)

Майя Джоинт (Австралия) – София Кенин (США, 7) 6:3, 6:1

Майя Джоинт во второй раз в сезоне обыграла Софию Кенин (играли в январе в Хобарте) и пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Предыдущие четыре были в этом году. Австралийка попробует четвертый раз пробиться в полуфинал в противостоянии с Кларой Таусон, которой уступила в предыдущем сезоне на турнире WTA 125 в Канберре.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua