6 октября McLaren представит новый суперкар W1

Компания McLaren Group Ltd. известна не только своими успехами в Формуле 1, которые для неё добывает её команда, но и спорткарами производства автомобилестроительного подразделения McLaren Automotive.

Первый суперкар McLaren F1 был построен ещё в 1992 году, и за 8 лет было выпущено всего 106 экземпляров этой модели, ныне ставшей культовой. Тем более после её впечатляющей победы в «24 часах Ле-Мана» в 1995 году, хотя изначально машина создавалась для дорог общего пользования, а уже потом появилась её гоночная версия McLaren F1 GTR.

Теперь, спустя три с лишним десятилетия, в McLaren решили явить миру новый суперкар, который продолжит так называемую Ultimate Series, т.е. «Абсолютную серию» машин, отличающихся особо выдающимися характеристиками.

Сегодня в Уокинге объявили, что 6 октября состоится премьера McLaren W1.

Строго говоря, первый автомобиль, который можно как-то сравнивать с моделью F1, появился в 2012 году – это был McLaren P1, гиперкар с гибридной силовой установкой, развивавшей почти 1000 л.с. И вот теперь в честь 50-летия первой победы McLaren в Кубке конструкторов в Уокинге создали W1.

Пока о новинке мало что известно, поскольку её создатели до премьеры держат всю информацию в секрете, но в движение W1 приводится двигателем V8, разумеется, интегрированным с гибридной системой, в которой использованы технологии, отработанные в Формуле 1. Впрочем, уже есть информация, что мощность будет на уровне 1200 л.с.

Майкл Лейтерс, исполнительный директор McLaren Automotive: «Концепцию McLaren W1 определяют принципы, заложенные в основу любого суперкара, и он является абсолютным воплощением всего, что ассоциируется с суперкарами McLaren.

В плане скоростных характеристик и эффективности W1 раздвигает границы возможного и достоин того, чтобы в его названии был цифра «1». Как и его предшественники, McLaren F1 и P1, W1 определяет те правила, которым должен соответствовать настоящий суперкар».

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