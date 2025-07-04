Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг. Одним из его возможных соперников может стать Энтони Джошуа, о чем рассказал Цыганский король.

«Думаю, что бой против Джошуа был бы великим. Если мы умрем и не подеремся – это будет большая трагедия для бокса Британии. Но для меня основная цель – бой с Усиком. Я хочу отомстить, но моя вторая мечта – бой с Джошуа», – сказал Тайсон.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua