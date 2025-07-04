Бетис заинтересован в трансфере полузащитника итальянского клуба

Как сообщает издание MARCA, "Бетис" через своих посредников сделает официальное предложение по трансферу опорного полузащитника "Фиорентины" Роландо Мандрагоры.

Мандрагора – один из кандидатов, которых рассматривает "Бетис" для усиления центра поля после ожидаемого трансфера Джонни Кардозо в "Атлетико". Однако андалузцы это не единственный клуб, который заинтересован в трансфере Мандрагоры.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мандрагора провел 42 матча за "Фиорентину" во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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