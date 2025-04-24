Хьюстон сравнял счет в серии с Голден Стэйт в плей-офф НБА

Бостон и Кливленд имеют по две победы

В ночь на 24 апреля состоялись три матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Хьюстон Рокетс победил Голден Стэйт Уорриорз (109:94) и сравнял счет в серии — 1:1. А вот Бостон Селтикс и Кливленд Кавальерс развили свой успех и теперь имеют по две победы в противостояниях с Орландо Мэджик и Майами Хит соответственно.

НБА. Плей-офф. Первый круг

Бостон Селтикс — Орландо Мэджик — 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)

Счет в серии — 2:0

Кливленд Кавальерс — Майами Хит — 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)

Счет в серии — 2:0

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз — 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)

Счет в серии — 1:1

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