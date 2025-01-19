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Футбол

Бергамаски проиграли предстоящую битву за скудетто? Аталанта – Наполи 2:3. Обзор матча

Оробичи уступили дома лидеру чемпионата

Бергамаски проиграли предстоящую битву за скудетто? Аталанта – Наполи 2:3. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Королева провинциалов" забила быстрый мяч, но кампанийцы еще до перерыва ответили дважды. После перерыва "богиня" начала больше давить и сравняла счет. Гостям удалось забить третий мяч, хотя во втором тайме "партенопейцы" нанесли всего два удара.

    Подопечные Гасперини замыкают топ-3 (43 очка). 25 января "черно-синие" посетят "Комо". Коллектив Конте лидирует в таблице (50 баллов). Впереди домашняя встреча против "Ювентуса".

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    Бергамо. Гэвисс Стедиум

    Аталанта – Наполи 2:3

    Голы: Ретеги, 16, Лукман, 55 – Политано, 27, Мактоминей, 40, Лукаку, 78

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