Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис вспомнил удар, который вызвал много споров в первом поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Нет, это точно не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера – это был легальный удар. Усик симулировал. Мы все так делаем. Что бы я сделал в такой ситуации? Я бы на его месте делал бы то же самое», – сказал Льюис.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил чемпионский титул IBF в «королевском дивизионе».

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua