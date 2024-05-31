В FIA хотят сделать раскраску машин более различимой

На следующем заседании Комиссии Формулы 1 руководители команд и представители FIA и FOM обсудят вопрос, как сделать раскраски машин более разнообразными и различимыми.

В последние годы ради снижения веса команды оставляют всё больше неокрашенных карбоновых элементов машины, из-за чего в телетрансляциях не всегда бывает просто отличить друг от друга машины разных команд.

Особенно остро эта проблема проявляется на ночных этапах, когда при искусственном освещении при определённых углах показа раскраски разных команд выглядят практически одинаково.

В Формуле 1 знают о проблеме и хотят найти решение к 2025 году, чтобы машины стало проще различать. Британская пресса пишет, что в FIA не хотят прописывать жёсткие требования в регламенте, рассчитывая, что команды смогут договориться между собой.

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