Лацио встретится с Удинезе: расписание матчей Серии А

Сегодня, 11 марта, состоится 1 матч 28-го тура итальянской Серии А.

Расписание матчей 28 тура итальянской Серии А на 11 марта:

21:45 Лацио — Удинезе

Накануне Милан одолел Эмполи Коваленко, а Дженоа с Малиновским проиграла Монце. Милан: Милан : обзор матча Серии А

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