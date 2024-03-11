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Футбол

Лацио встретится с Удинезе: расписание матчей Серии А

Сегодня, 11 марта, состоится 1 матч 28-го тура итальянской Серии А.

Расписание матчей 28 тура итальянской Серии А на 11 марта: 

  • 21:45 Лацио — Удинезе

    • Накануне Милан одолел Эмполи Коваленко, а Дженоа с Малиновским проиграла Монце. Милан: Милан : обзор матча Серии А

    champion.com.ua

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