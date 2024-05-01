Мадрид. Синнер победил Хачанова и впервые сыграет в четвертьфинале турнира, Оже-Альяссим и Серундоло победили соперников из топ-10

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании известны почти все участники 1/4 финала

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Карен Хачанов (-, 16) 5:7, 6:3, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) 6:4, 7:5

Даниил Медведев (-, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 17) 7:6(3), 6:4

Тэйлор Фритц (США, 12) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) 7:6(2), 6:4

Франсиско Серундоло (Аргентина, 21) — Александр Зверев (Германия, 4) 6:3, 6:4

Андрей Рублев (-, 7) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 24) 6:2, 6:4

Янник Синнер пятый раз сыграл против Карена Хачанова и одержал четвертую победу. Итальянский теннисист выиграл свой 25-й матч на грунтовых «Мастерсах» и впервые дошел до четвертьфинала на турнире в Мадриде. Следующий матч Синнер проведет против Феликса Оже-Альяссима, которому дважды проиграл в 2022 году.

Феликс Оже-Альяссим сократил отставание в очном противостоянии с Каспером Руудом, обыграв его третий раз за семь встреч. Канадец прервал серию из пяти поражений против игроков топ-10, одержав первую такую победу с октября прошлого года (всего 15-я в карьере). На грунтовых кортах Оже-Альяссим лишь второй раз смог победить теннисиста из первой десятки (первая была против №8 Диего Шварцмана в Риме-2021).

Франсиско Серундоло одержал восьмую победу над игроком топ-10 в карьере и впервые сыграет в четвертьфинале турнира в Мадриде. Дальше аргентинец сыграет против американца Тэйлора Фритца, которого победил в прошлом году на Ролан Гаррос.

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