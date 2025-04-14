Игрока сборной Украины выбрали на драфте OHL

Талантливый левый крайний нападающий Илья Шибинский выбран в приоритетном драфте лиги Онтарио (OHL). На 17-летнего форварда юниорской сборной Украины в пятом раунде под общим 85-м номером обратил внимание и включил в число избранных канадский клуб CHL – «Гуэлф Сторм». Эта команда за 35 лет с момента основания выпустила в НХЛ 69 хоккеистов, включая защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути под вторым номером (!) в общем зачете драфта-2008.

Несмотря на то, что в истории OHL было несколько украинцев, большинство из них были выбраны в импортном драфте CHL. Единственным другим украинцем, выбранным в приоритетном драфте OHL, был защитник Владислав Драгун (2006 г.р.), который был выбран под общим 41-м номером командой «Ниагара Айс Догз» в прошлом году.

Всего в завершившемся чемпионате OJHL за «Торонто Джуниор Канадиенс» Илья Шибинский набрал – 46 (15+31) очков в 55 матчах. В плей-офф украинец добавил к ним – 6 (4+2) баллов в восьми поединках.

Напомним, что Шибинский получил вызов в юниорскую сборную Украины (U18), которая с 20 апреля выступит на ЧМ-2025 в венгерском Секешфехерваре в дивизионе 1A.

Интересно, что сразу три игрока «Гуэлф Сторм» этой весной поедут на юниорский чемпионате мира в составе сборной Канады.

sport.ua