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Бокс

Это не конец карьеры. Стало известно, когда Ломаченко проведет бой

Это не конец карьеры. Стало известно, когда Ломаченко проведет бой

Instagram. Василий Ломаченко

Промоутер Боб Арум, который ранее подтвердил, что Василий Ломаченко до конца этого года в ринг не вернется, уверен, что украинский боксер не завершает карьеру.

«Это не конец. Мы точно увидим поединок Ломаченко в первом квартале 2025 года. Мы еще увидим Василия в ринге, он дал мне это четко понять», – сказал Арум.

Ожидалось, что соперником Ломаченко в поединке за титулы IBF и WBA станет Джервонта Дэвис, который теперь ищет нового оппонента для боя в конце года.

Ранее Арум сообщил, что Дэвис в любом случае остается одним из потенциальных соперников Ломаченко в 2025 году.

sport.ua

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