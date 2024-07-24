Это не конец карьеры. Стало известно, когда Ломаченко проведет бой

Instagram. Василий Ломаченко

Промоутер Боб Арум, который ранее подтвердил, что Василий Ломаченко до конца этого года в ринг не вернется, уверен, что украинский боксер не завершает карьеру.

«Это не конец. Мы точно увидим поединок Ломаченко в первом квартале 2025 года. Мы еще увидим Василия в ринге, он дал мне это четко понять», – сказал Арум.

Ожидалось, что соперником Ломаченко в поединке за титулы IBF и WBA станет Джервонта Дэвис, который теперь ищет нового оппонента для боя в конце года.

Ранее Арум сообщил, что Дэвис в любом случае остается одним из потенциальных соперников Ломаченко в 2025 году.

sport.ua