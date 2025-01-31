Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить

Getty Images/Global Images Ukraine

Культовый американский супертяжеловес Майк Тайсон назвал лучшего боксера в истории. Тайсон выделил легендарного Мухаммеда Али.

«Нет такого человека, как Мухаммед Али, просто нет. Он всех превосходит. Он был монстром, он был больше похож на модель, чем на боксера.

Он как тираннозавр рекс с красивым лицом, он злой, он заведет тебя в глубокие воды и утопит. Он очень особенный. Лучший. Никто не смог бы победить Али в расцвете сил», – сказал Майк Тайсон

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон высказался о своей жизни после поединка с Джейком Полом.

sport.ua