Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Топовый американский тренер Роберт Гарсия назвал современного боксера, который бы смог победить бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Гарсия выделил чемпиона мира в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

«В полусреднем весе Мейвезер мог бы победить большинство чемпионов прямо сейчас. Но он бы не победил Кроуфорда. Теренс слишком большой и сильный для него», – сказал Гарсия.

Ранее бывший чемпион мира Майки Гарсия назвал победителя гипотетического боя между праймовыми Флойдом Мейвезером и Василием Ломаченко.

sport.ua