Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о талантливом проспекте супертяжелого веса Мозесе Итауме.

«Что дальше для Итаумы? Драться и побеждать. Мир не создал такого боксера, который выстоит против него на любой стадии поединка. Мозес с каждым боем становится все лучше и лучше. Возможно, Джозеф Паркер проведет с ним поединок в будущем.

Итаума занимает высокие позиции в рейтингах. Быстрее ли Усик за него? Мы это еще увидим», – сказал Уоррен.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

